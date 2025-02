Francisco Cabral nos "quartos" do challenger de Lille

Na próxima ronda, Cabral (61.º) e Balaji (65.º) vão defrontar os checos Jiri Barnat (211.º) e Filip Duda (235.º), ou a dupla formada pelo canadiano Cleeve Harper (131.º) e pelo britânico David Stevenson (133.º).Cabral está a estrear-se ao lado de Balaji, naquele que é o seu primeiro torneio depois de ter chegado aos quartos de final do Open da Austrália com o compatriota Nuno Borges e de ter ajudado Portugal no confronto com o Mónaco na Taça Davis.