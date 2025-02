Francisco Cabral nos "quartos" do torneio de Buenos Aires

Depois de, na véspera, terem o seu encontro adiado devido à chuva, Cabral e Jean-Julien Rojer viram os seus oponentes iniciais, o espanhol Roberto Carballes Baena e o francês Alexandre Muller, desistirem.A estreia de Cabral ao lado do antigo top 10 de pares não podia ter corrido melhor, com o número um nacional de pares e 63.º classificado do ranking mundial a marcar agora encontro com os vencedores do embate entre os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo e o brasileiro Thiago Wild e o argentino Francisco Comesana.Na semana passada, o portuense de 28 anos chegou às meias-finais do challenger de Lille, ao lado do indiano Sriram Balaji.