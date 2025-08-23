Francisco Cabral perde final do torneio de pares de Winston-Salem

Cabral (29.º do ranking mundial de pares) e Mielder (28.º) perderam com Matos (51.º), antigo parceiro do português, e Melo (62.º), antigo líder da hierarquia da especialidade, por 6-4, 4-6 e 8-10, em uma hora e 34 minutos.



O portuense perdeu pela quarta vez uma final ATP, algo que tinha apenas acontecido em 2023, quando perdeu em Chengdu e Bastad, com Rafael Matos, e em Banja Luka, com o cazaque Aleksandr Nedovyesov.



Para Cabral, este podia ter sido o quarto título no circuito ATP, depois de, já em 2025, ter vencido, com Miedler, em Gstaad, torneio que já havia conquistado, ao lado do bósnio Tomislav Brkic, em 2022, ano que triunfou no Estoril Open, com o compatriota Nuno Borges.