Francisco Cabral sobe no ranking de pares

Ao lado do austríaco Lucas Miedler, Cabral chegou a umas meias-finais pela segunda semana seguida, depois de ter vencido o torneio de Gstaad, na Suíça, ascendendo mais três lugares, tal como o seu parceiro, que é agora 35.º.



No ranking de singulares, Nuno Borges desceu para 42.º, enquanto Jaime Faria subiu a 116.º e Henrique Rocha ascendeu para o 176.º lugar.



No topo das hierarquias não há alterações, com o italiano Jannik Sinner a liderar, seguido do espanhol Carlos Alcaraz e do alemão Alexander Zverev, enquanto a bielorrussa Aryna Sabalenka continua a comandar a tabela feminina, à frente da norte-americana Coco Gauff e da polaca Iga Swiatek.



Francisca Jorge continua a ser a melhor portuguesa no ranking WTA, no 233.º lugar, 22 posições mais bem colocada do que a irmã Matilde Jorge.