Francisco Cabral torna-se o melhor português de sempre num ranking ATP

Cabral já partilhava o recorde anterior, com João Sousa, depois de ambos terem chegado ao 26.º posto de pares, embora o vimaranense, que esteve nesse posto em maio de 2019, mantenha a melhor posição de sempre em singulares, com o 28.º posto em maio de 2016.



O portuense, de 28 anos, que tinha sido 26.º em final de agosto, está a viver uma das melhores temporadas da carreira, contando já com dois títulos, em Hangzhou e Gstaad, além de duas finais, sempre ao lado do austríaco Lucas Miedler, que desceu a 35.º.



A dupla luso-austríaca é também 11.ª na corrida para a presença nas ATP Finals, destinada aos oito melhores pares, numa lista liderada pelos britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, que venceram Cabral e Miedler na final de Viena.



Em singulares, Nuno Borges subiu uma posição e é 46.º, com Jaime Faria (151.º) e Henrique Rocha (162.º) a descerem, num ranking que continua a ser liderado pelo espanhol Carlos Alcaraz, seguido do italiano Jannik Sinner e do alemão Alexander Zverev.



No setor feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka mantém a liderança, à frente da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff, com Francisca Jorge a aproximar-se do top 200, ao subir ao 206.º posto, com a sua irmã Matilde Jorge a ser 253.ª.

