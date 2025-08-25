Francisco Cabral torna-se o português mais bem classificado num ranking ATP

Em 16 de maio de 2016, João Sousa atingiu o 28.º lugar do ranking de singulares, naquela que era até hoje a melhor posição de sempre de um português, hoje superada por Francisco Cabral, que subiu três postos, depois de ter chegado à final de Winston-Salem.



Ao lado do austríaco Lucas Miedler, que manteve o 28.º posto, o portuense perdeu no sábado a final do torneio norte-americano, frente aos brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos, ex-parceiro de Cabral.



Esta foi a segunda final da dupla luso-austríaca esta temporada, após ter vencido em Gstaad, na Suécia, e aconteceu antes do arranque do Open dos Estados Unidos, quarto e último torneio do Grand Slam da temporada.



Em singulares, Nuno Borges subiu uma posição e é agora o 41.º do mundo, a mesma ascensão de Jaime Faria (117.º) e Henrique Rocha (167.º), num ranking que continua a ser liderado pelo italiano Jannik Sinner, seguido do espanhol Carlos Alcaraz e do alemão Alexander Zverev.



No ranking feminino também não houve alterações no topo da tabela, com a bielorrussa Aryna Sabalenka a liderar, à frente da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff.



Matilde Jorge voltou a ser a melhor portuguesa, ao subir à 213.ª posição, depois de ultrapassar a irmã Francisca Jorge, que ascendeu ao 219.º lugar.

