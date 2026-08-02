Francisco Costa confirma última época no Sporting





(Com Lusa)

“Espero que este ano corra bem. Talvez consigamos chegar à ‘final four’ da Liga dos Campeões. É um grande sonho e vamos tentá-lo mais uma vez. É o meu último ano no Sporting e quero aproveitar o momento ao lado dos meus companheiros de equipa e amigos. Quero desfrutar deste ano e depois seguir para jogar no Flensburgo”, disse o lateral direito, de 21 anos.Francisco Costa falava a um jornalista germânico no fim da vitória do Sporting sobre o Oppenweiler/Backnang (48-25), do terceiro escalão local, num jogo de preparação realizado na Alemanha, confirmando uma notícia avançada pela imprensa desportiva, mas sem adiantar mais pormenores.Designado melhor jogador jovem mundial em 2025 e da Europa na época passada, o lateral direito chegou ao Sporting em 2021/22, na companhia do pai e treinador Ricardo Costa e do irmão e lateral esquerdo Martim Costa, igualmente associado a uma transferência para o Flensburgo em 2027/28.A dupla de irmãos está vinculada ao Sporting por mais quatro anos, até 2030, tal como Ricardo Costa, que levou os ‘leões’ à conquista de três campeonatos, cinco Taças de Portugal e três Supertaças, com três ‘tripletes’ nacionais nas últimas três temporadas, e colocou-os nos quartos de final da Liga dos Campeões por duas vezes, em 2024/25 e 2025/26.Além do impacto nessa hegemonia interna do Sporting, Francisco Costa, que também representou FC Porto e Avanca a nível sénior, afirmou-se pela seleção portuguesa e contribuiu para os melhores resultados dos lusos em grandes provas internacionais, com o quarto lugar no Mundial2025 e o quinto no Euro2026, tendo sido eleito o melhor jovem nas duas fases finais.