Francisco Costa eleito melhor andebolista mundial jovem de 2025

(Com Lusa)

O jogador do Sporting, de 20 anos, superou o central Óli Mittún, das Ilhas Faroé, e o lateral Nikola Roganovic, da Suécia, os outros finalistas do prémio criado em 2023 pela IHF, cuja votação para a atual edição decorreu entre 25 de janeiro e 10 de fevereiro de 2026.Francisco Costa foi a principal figura da seleção portuguesa que terminou no quinto lugar no recente Europeu de 2026 (a melhor classificação de sempre), no qual foi o melhor jovem, melhor lateral direito e o terceiro melhor marcador, atrás dos dinamarqueses Mathias Gidsel, distinguido hoje como o melhor andebolista mundial de 2025, e Simon Pytlick.O lateral-direito já tinha integrado o lote de finalistas do prémio de melhor andebolista mundial jovem em 2024, ano em que foi distinguido o alemão Renars Uscins, que sucedeu a Elias á Skipagotu, das Ilhas Faroé, vencedor da edição inaugural, em 2023.Francisco Costa reuniu a clara preferência dos selecionadores presentes no Mundial de 2025 e da Comissão de Treinadores e Métodos da IHF, dos quais recolheu 80% dos votos, e foi o segundo mais votado pelos adeptos, que detinham um terço do peso total na escolha do vencedor, atrás de Óli Mittún.O jogador do Sporting esteve em destaque no Mundial de 2025, no qual Portugal obteve igualmente a melhor classificação de sempre, ao terminar na quarta posição, num torneio em que foi considerado também o melhor jogador jovem e o segundo melhor marcador, uma vez mais atrás de Gidsel.Francisco Costa tem sido também um dos principais responsáveis pelos êxitos recentes do Sporting, bicampeão nacional e líder destacado do campeonato de 2025/26, equipa na qual alinha o irmão Martim Costa, outra das referências da seleção portuguesa.Gidsel, melhor jogador e marcador do Mundial de 2025 e do Europeu de 2026, tornou-se o primeiro andebolista a receber o prémio de melhor do mundo três anos seguidos (2023, 2024 e 2025), o que lhe permitiu igualar o compatriota Mikkel Hansen e o francês Nikola Karabatić no topo da lista de vencedores, todos com três troféus conquistados.