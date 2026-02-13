Mais Modalidades
Andebol
Francisco Costa eleito melhor andebolista mundial jovem de 2025
O lateral-direito Francisco Costa foi eleito o melhor andebolista mundial jovem de 2025, tornando-se o primeiro português a receber uma distinção de nível tão elevado da Federação Internacional de Andebol.
O jogador do Sporting, de 20 anos, superou o central Óli Mittún, das Ilhas Faroé, e o lateral Nikola Roganovic, da Suécia, os outros finalistas do prémio criado em 2023 pela IHF, cuja votação para a atual edição decorreu entre 25 de janeiro e 10 de fevereiro de 2026.
Francisco Costa foi a principal figura da seleção portuguesa que terminou no quinto lugar no recente Europeu de 2026 (a melhor classificação de sempre), no qual foi o melhor jovem, melhor lateral direito e o terceiro melhor marcador, atrás dos dinamarqueses Mathias Gidsel, distinguido hoje como o melhor andebolista mundial de 2025, e Simon Pytlick.
O lateral-direito já tinha integrado o lote de finalistas do prémio de melhor andebolista mundial jovem em 2024, ano em que foi distinguido o alemão Renars Uscins, que sucedeu a Elias á Skipagotu, das Ilhas Faroé, vencedor da edição inaugural, em 2023.
Francisco Costa reuniu a clara preferência dos selecionadores presentes no Mundial de 2025 e da Comissão de Treinadores e Métodos da IHF, dos quais recolheu 80% dos votos, e foi o segundo mais votado pelos adeptos, que detinham um terço do peso total na escolha do vencedor, atrás de Óli Mittún.
O jogador do Sporting esteve em destaque no Mundial de 2025, no qual Portugal obteve igualmente a melhor classificação de sempre, ao terminar na quarta posição, num torneio em que foi considerado também o melhor jogador jovem e o segundo melhor marcador, uma vez mais atrás de Gidsel.
Francisco Costa tem sido também um dos principais responsáveis pelos êxitos recentes do Sporting, bicampeão nacional e líder destacado do campeonato de 2025/26, equipa na qual alinha o irmão Martim Costa, outra das referências da seleção portuguesa.
Gidsel, melhor jogador e marcador do Mundial de 2025 e do Europeu de 2026, tornou-se o primeiro andebolista a receber o prémio de melhor do mundo três anos seguidos (2023, 2024 e 2025), o que lhe permitiu igualar o compatriota Mikkel Hansen e o francês Nikola Karabatić no topo da lista de vencedores, todos com três troféus conquistados.
Francisco Costa foi a principal figura da seleção portuguesa que terminou no quinto lugar no recente Europeu de 2026 (a melhor classificação de sempre), no qual foi o melhor jovem, melhor lateral direito e o terceiro melhor marcador, atrás dos dinamarqueses Mathias Gidsel, distinguido hoje como o melhor andebolista mundial de 2025, e Simon Pytlick.
O lateral-direito já tinha integrado o lote de finalistas do prémio de melhor andebolista mundial jovem em 2024, ano em que foi distinguido o alemão Renars Uscins, que sucedeu a Elias á Skipagotu, das Ilhas Faroé, vencedor da edição inaugural, em 2023.
Francisco Costa reuniu a clara preferência dos selecionadores presentes no Mundial de 2025 e da Comissão de Treinadores e Métodos da IHF, dos quais recolheu 80% dos votos, e foi o segundo mais votado pelos adeptos, que detinham um terço do peso total na escolha do vencedor, atrás de Óli Mittún.
O jogador do Sporting esteve em destaque no Mundial de 2025, no qual Portugal obteve igualmente a melhor classificação de sempre, ao terminar na quarta posição, num torneio em que foi considerado também o melhor jogador jovem e o segundo melhor marcador, uma vez mais atrás de Gidsel.
Francisco Costa tem sido também um dos principais responsáveis pelos êxitos recentes do Sporting, bicampeão nacional e líder destacado do campeonato de 2025/26, equipa na qual alinha o irmão Martim Costa, outra das referências da seleção portuguesa.
Gidsel, melhor jogador e marcador do Mundial de 2025 e do Europeu de 2026, tornou-se o primeiro andebolista a receber o prémio de melhor do mundo três anos seguidos (2023, 2024 e 2025), o que lhe permitiu igualar o compatriota Mikkel Hansen e o francês Nikola Karabatić no topo da lista de vencedores, todos com três troféus conquistados.
(Com Lusa)