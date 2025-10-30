Francisco Costa lesiona-se e é substituido por Diogo Silva na seleção de andebol

De acordo com os meios de comunicação da Federação de Andebol de Portugal, a lesão do jogador do Sporting, de 20 anos, “não é grave”, mas “obriga a uma pequena paragem”, pelo que o selecionador Paulo Jorge Pereira chamou o também lateral Diogo Silva, do Marítimo, de 27 anos.



Inserido na preparação para o Euro2026, Portugal disputa o Torneio Internacional Terras do Demo com o Egito, quinto classificado no Mundial2025, um lugar atrás dos ‘heróis do mar’, com jogos hoje e sábado, pelas 20:00 e 16:00, respetivamente.



Em época de participação no Campeonato da Europa, que decorre de 15 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026 na Dinamarca, Suécia e Noruega, a seleção portuguesa tem frente ao Egito os primeiros testes.

