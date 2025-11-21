Mais Modalidades
Francisco Laranjeira e Hemilton Costa asseguram finais nos Surdolímpicos
Os atletas portugueses Francisco Laranjeira, nos 5.000 metros, e Hemilton Costa, no salto em comprimento, asseguraram hoje a presença nas finais dos Jogos Surdolímpicos, que estão a decorrer em Tóquio.
Nos 5.000 metros, Francisco Laranjeira conseguiu uma marca de 15.51,20 minutos, sendo o terceiro na sua série e o nono das eliminatórias, enquanto Hemilton Costa saltou 6,64 metros, a sétima melhor prestação das eliminatórias.
Na carabina a 50 metros em três posições, Nuno Esteves terminou a qualificação na nona posição, com 568 pontos, a sete do sexto classificado, o indiano Kushagra Rajawat, o último apurado para a final.
Na natação, Miguel Cruz concluiu os 200 metros costas em 2.27,42 minutos e Tiago Neves nadou os 200 bruços em 2.37,14 minutos, falhando o acesso às respetivas finais.
