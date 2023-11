Francisco Rocha estreia-se a vencer no torneio da Maia

Apurado para a segunda ronda, Francisco Rocha, que figura no 1040.º lugar no ranking ATP, vai ter agora como próximo adversário o vencedor do embate entre o também transalpino Andrea Guerriere (625.º ATP) e o francês Maxime Janvier (286.º ATP).





Pedro Araújo agraciado com um "wild card" para jogar o torneio de categoria 100 do ATP Challenger Tour, organizado pela Federação Portuguesa de Ténis, o jovem natural do Porto, de 24 anos, retribuiu o voto de confiança com um triunfo frente ao oitavo cabeça de série, por duplo 6-3, em uma hora e 15 minutos.



Já Duarte Vale, também presenteado com um convite para a principal grelha da prova, não foi capaz de contrariar o favoritismo do gaulês Benoit Paire, antigo número 18 do mundo que ocupa atualmente a 130.ª posição na hierarquia, e acabou eliminado em dois sets, com os parciais de 6-2 e 6-4.



Depois de superar o jovem de Lisboa (489.º ATP), de 24 anos, o detentor de três títulos do ATP Tour (Bastad, em 2015, e Marraqueche e Lyon, em 2019) terá pela frente um duelo com outro representante nacional, uma vez que defrontará o vencedor do encontro entre Jaime Faria (209.º ATP) e Pedro Araújo, que segunda-feira bateu o jovem Rodrigo Fernandes, de 17 anos, por 6-3, 6-7 (7-1) e 7-5, para marcar presença na jornada inaugural.



O Maia Open prossegue esta terça-feira com a entrada em ação do portuense Henrique Rocha, às 10h30 no "court" central, logo seguido do maiato Nuno Borges, primeiro cabeça de série, e do vimaranense João Sousa, enquanto Araújo e Faria medem forças no segundo encontro do ‘court 4’ do Complexo de Ténis da Maia.