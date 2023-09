Francisco Santos bronze em K1 sub-23 no Mundial de canoagem de maratonas

Depois do título mundial de Fernando Pimenta na 'short race', na quinta-feira, foi a vez de o único sub-23 luso inscrito na prova subir ao pódio, ao concluir a sua prova em 1:46.49,84 horas.



Ficou a sete segundos do novo campeão do mundo, o irlandês Ronan Foley, com o dinamarquês Philip Knudsen, este ano campeão da Europa, no segundo lugar, a menos de dois segundos de distância do luso.



Santos, que tinha sido quarto nos Mundiais de 2022, mas na corrida júnior, deu este ano o 'salto' para o escalão etário seguinte e coroou a participação em Vejen com o bronze.



A seleção portuguesa conta ainda em competição com Sérgio Maciel e Alfredo Faria e os juniores João Sousa, Francisco Batista e João Bento.