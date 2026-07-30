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Frederico Morais cai na primeira ronda do US Open de surf
O surfista português Frederico Morais foi eliminado na ronda de 80 do US Open, na Califórnia, segunda etapa das Challenger Series (CS), que dão acesso ao circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).
'Kikas', ex-top mundial, ficou em terceiro na primeira bateria da primeira fase da competição, com 8,27 pontos nas duas melhores ondas (5,77 e 2,50), atrás do brasileiro Gabriel Klaussner (12,54) e do basco Yago Domínguez (10,67), que avançaram para a próxima ronda, e superando apenas o espanhol Sean Gunning (3,73).
Com entrada direta nos 32 avos de final (ronda dois), o outro luso em prova, Guilherme Ribeiro, vai encontrar o indonésio Rio Waida (que 'corre' no circuito mundial) e o brasileiro Weslley Dantas, além de um adversário vindo da primeira ronda.
No quadro feminino, Francisca Veselko foi a única das três surfistas portuguesas que hoje competiram que avançou para os 'oitavos' da prova, com Teresa Bonvalot e Maria Salgado a ficarem pelo caminho.
Em Huntington Beach, 'Kika' venceu a sétima bateria com 10,63 pontos nas duas melhores ondas (7,00 e 3,63), batendo a australiana Isla Huppatz (9,47), a espanhola Nadia Erostarbe (8,57) e a peruana Daniella Rosas (2,10).
Já Teresa Bonvalot, que ganhou a primeira etapa do circuito que dá acesso à elite mundial (Championship Tour), o Ballito Pro, na África do Sul, numa final disputada contra a compatriota Francisca Veselko - ambas ficaram isentas da ronda inaugural nos Estados Unidos -, foi eliminada na segunda ronda.
'Teresinha' ficou no quarto e último lugar da sexta bateria, com apenas 6,10 pontos (3,60 e 2,50), atrás da francesa Vahine Fierro (12,47), da australiana Ziggy Aloha Mackenzie (8,13) e da sul-africana Sarah Baum (7,10).
No 'heat' (bateria) anterior, Maria Salgado, que tinha 'sobrevivido' à ronda inaugural, ao contrário do que aconteceu na África do Sul, ficou muito perto de se qualificar para os oitavos de final, com 11,74 pontos, mas uma onda nos últimos segundos da havaiana Bettylou Sakura Johnson (11,83), top mundial, tirou-lhe o segundo posto, que dá acesso à ronda seguinte.
A australiana Sophie McCulloch dominou a quinta bateria (15,77), enquanto a japonesa Kana Nakshio ficou na quarta posição (5,60) e também foi afastada.
Com entrada direta nos 32 avos de final (ronda dois), o outro luso em prova, Guilherme Ribeiro, vai encontrar o indonésio Rio Waida (que 'corre' no circuito mundial) e o brasileiro Weslley Dantas, além de um adversário vindo da primeira ronda.
No quadro feminino, Francisca Veselko foi a única das três surfistas portuguesas que hoje competiram que avançou para os 'oitavos' da prova, com Teresa Bonvalot e Maria Salgado a ficarem pelo caminho.
Em Huntington Beach, 'Kika' venceu a sétima bateria com 10,63 pontos nas duas melhores ondas (7,00 e 3,63), batendo a australiana Isla Huppatz (9,47), a espanhola Nadia Erostarbe (8,57) e a peruana Daniella Rosas (2,10).
Já Teresa Bonvalot, que ganhou a primeira etapa do circuito que dá acesso à elite mundial (Championship Tour), o Ballito Pro, na África do Sul, numa final disputada contra a compatriota Francisca Veselko - ambas ficaram isentas da ronda inaugural nos Estados Unidos -, foi eliminada na segunda ronda.
'Teresinha' ficou no quarto e último lugar da sexta bateria, com apenas 6,10 pontos (3,60 e 2,50), atrás da francesa Vahine Fierro (12,47), da australiana Ziggy Aloha Mackenzie (8,13) e da sul-africana Sarah Baum (7,10).
No 'heat' (bateria) anterior, Maria Salgado, que tinha 'sobrevivido' à ronda inaugural, ao contrário do que aconteceu na África do Sul, ficou muito perto de se qualificar para os oitavos de final, com 11,74 pontos, mas uma onda nos últimos segundos da havaiana Bettylou Sakura Johnson (11,83), top mundial, tirou-lhe o segundo posto, que dá acesso à ronda seguinte.
A australiana Sophie McCulloch dominou a quinta bateria (15,77), enquanto a japonesa Kana Nakshio ficou na quarta posição (5,60) e também foi afastada.