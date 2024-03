Frederico Morais: "Fiz o meu trabalho e surfei bem, mas o Yago surfou melhor"

"Sinto-me bem, isto faz parte do desporto. É a profissão que eu escolhi. O Yago surfou bem, deu um voo melhor e, pronto, a pessoa segue para a próxima. Fiz o meu trabalho, surfei bem, senti-me bem, mas o surf dele foi melhor", disse aos jornalistas o atleta, o único luso que integra a elite da Liga Mundial de Surf (WSL).



'Kikas' perdeu contra o brasileiro Yago Dora, na oitava bateria da terceira fase, fazendo 13 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,83 e 6,17), contra os 15,77 (9,00 e 6,77) do sul-americano.



"Sou feliz na mesma, ganhando ou perdendo. Essa é a minha abordagem hoje em dia. Acho que tenho outras prioridades na vida", lançou o tricampeão português (2013, 2015 e 2020) no areal da praia de Supertubos.



Seguem-se as duas etapas na Austrália do circuito principal da WSL, que vão decorrer em Bells Beach, de 26 de março a 05 de abril, e em Margaret River, entre 11 e 21 de abril.



"Senti-me super bem preparado para aqui. Hoje, não deu para o meu lado, mas [na Austrália] são duas etapas de que eu gosto. São dois sítios em que me sinto bem", referiu.



Depois da Austrália, surge o corte do meio da temporada, no qual apenas os 22 melhores classificados do quadro masculino, dos 36 iniciais, e as 12 melhores mulheres, entre 18, continuam a lutar pelo título mundial.



"Preparo-me, sei que dou o meu melhor. Sei que me preparei o melhor que posso preparar. E, às vezes, cai para o nosso lado, outras vezes não cai. Agora, espero que caia na Austrália e me consiga manter na segunda metade do ano", rematou, deixando ainda elogios para as ondas que hoje estão a rolar em Peniche: "Acho que tivemos ótimas ondas. O 'call' [chamada] foi bem dado. Meteram 'on hold' [em espera] durante um bocado para a maré encher. Tivemos bom surf, tivemos boas notas. Por isso, acho que as condições estão ótimas".



O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal arrancou em 06 de março e vai decorrer até 16 de março, em Peniche, Leiria.