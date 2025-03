Frederico Morais nas repescagens em Peniche

'Kikas' fez um total de 8,94 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,17 e 3,77), abaixo do brasileiro Ítalo Ferreira, que venceu de forma folgada a bateria com 16,43 pontos (8,83 e 7,60), e do havaiano Jackson Bunch (7,00 e 4,30), que ficou em segundo e também assegurou a passagem direta à terceira ronda.



Até ao momento, Ítalo Ferreira, antigo campeão do mundo (2019) e o primeiro campeão olímpico de surf (2021), que venceu a etapa portuguesa do circuito principal da WSL em 2018 e 2019, conseguiu a maior pontuação da prova, que arrancou hoje às 08:00.



Segundo a informação fornecida pela organização, as repescagens da competição masculina estão programadas para serem realizadas ainda hoje, depois de terminar a ronda de abertura dos quadros masculino e feminino.