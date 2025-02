Frederico Morais pronto para convite da Supertubos

", disse aos jornalistas o atleta de 33 anos.Na Praia do Norte, onde assistiu ao Nazaré Big Wave Challenge, prova de ondas gigantes da WSL, "Kikas" reforçou que já se sente preparado para competir na etapa portuguesa do circuito da elite mundial, que vai decorrer entre 15 de março e 25 de março.", destacou o surfista do Guincho.Sobre a sua experiência no surf de ondas gigantes, pouco antes de se lesionar, Frederico Morais revelou ter sido "viciante" e que quer "surfar mais e fazer mais" na Praia o Norte, na Nazaré, onde viu o seu amigo Nicolau Von Rupp sair esta terça-feira vencedor na competição por equipas.", sublinhou o tricampeão português (2013, 2015 e 2020).Frederico Morais competiu no circuito principal da WSL em 2017, 2018, 2021, 2022 e 2024.