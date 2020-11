Frederico Silva apura-se no "challenger" de São Paulo

Sexto cabeça de série, Frederico Silva entrou mal no encontro, perdendo o primeiro "set" por 6-4, em apenas 36 minutos, mas conseguiu reagir no segundo, que venceu no "tie-break" por 7-6 (7-4), em uma hora e 11 minutos.Motivado, o jogador português esteve imparável no terceiro parcial, que venceu por 6-1, em 33 minutos, defrontando agora na segunda ronda o brasileiro Thomaz Bellucci, 288.º da hierarquia mundial, que derrotou o russo Teimuraz Gabashvili por 6-2 e 6-0.

A prova brasileira ficou com apenas um jogador luso, depois de Gastão Elias, 427.º jogador mundial, ter sido afastado pelo anfitrião Thiago Monteiro, 84.º, em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-2, num embate que durou uma hora e 20 minutos.