Frederico Silva e Henrique Rocha falham final de pares do torneio de ténis de Shenzhen

Frederico Silva, de 30 anos, e Henrique Rocha, de 21, não encontraram antídoto para a superioridade de Lammons e Rojer, primeiros cabeças de série, que se impuseram pelos parciais de 7-5 e 6-4, após uma hora e 20 minutos de confronto no ‘court’ em piso duro.



O par composto pelo norte-americano e o neerlandês terá oportunidade de confirmar o favoritismo na final do torneio chinês do circuito Challenger, na qual defrontarão os vencedores do encontro que opõe o taiwanês Tsung-Hao Huang e o chinês Fajing Sun aos neozelandeses Finn Reynolds e James Watt, segundos pré-designados.

