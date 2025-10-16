Frederico Silva e Henrique Rocha nas `meias` de pares do torneio de ténis de Shenzhen

Frederico Silva, de 30 anos, e Henrique Rocha, de 21, contrariaram o favoritismo dos nipónicos, impondo-se no encontro dos quartos de final com os parciais de 6-3 e 7-5, após uma hora e 18 minutos de confronto no ‘court’ em piso duro.



A dupla portuguesa vai discutir o acesso à final do torneio do circuito secundário com os vencedores do encontro entre o norte-americano Nathaniel Lammons e o neerlandês Jean-Julien Roger, primeiros cabeças de série, e o par composto pelos japoneses Yuta Shimizu e Naoki Tajima.

