Frederico Silva nos "quartos" de Brasov

O tenista das Caldas da Rainha, 264.º do ranking mundial, superiorizou-se a Butvilas, 252.º, por 6-4 e 6-3, em duas horas e um minuto, qualificando-se pela segunda vez este ano para os quartos de final de um torneio challenger, fase a que não chegava desde 2023.



Frederico Silva vai agora tentar regressar a uma meia-final deste circuito, algo que não consegue desde junho de 2023, quando chegou igualmente à final em Troisdorf, na Alemanha.



O adversário do português vai sair do confronto entre o espanhol Oriol Roca Batalla, 318.º do mundo e vindo da qualificação, e o argentino Juan Pablo Ficovich, 155.º.