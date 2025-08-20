Freitas e Apolónia caem nos ‘oitavos’ de pares no Smash Europeu de ténis de mesa

O jogo foi sempre muito disputado, mas Quek Izaac e Pang Koen acabaram por se impor por 3-2, com os parciais de 8-11, 11-8, 11-4, 3-11 e 11-6.



Em Malmö, Freitas e Apolónia eram os últimos portugueses em competição, depois de Fu Yu e Jieni Shao terem perdido na primeira eliminatória do quadro principal feminino.



A próxima participação internacional de Portugal será no WTT Contender Almaty, no Cazaquistão, entre os dias 03 e 07 de setembro, por intermédio de Marcos Freitas e João Geraldo, os quais têm entrada direta no mapa final.