Mais Modalidades
Ténis de mesa
Freitas eliminado, Geraldo e Monteiro prosseguem no ténis de mesa em Singapura
O atleta olímpico português Marcos Freitas foi hoje afastado na segunda eliminatória da fase de qualificação do Smash de Singapura de ténis de mesa, ronda para a qual se apuraram os compatriotas João Geraldo e João Monteiro.
Marcos Freitas, 88.º classificado do ranking mundial, foi batido pelo sul-coreano Park Ganghyeon, número 45 do mundo e segundo cabeça de série do torneio de qualificação (que na quinta-feira tinha afastado Tiago Apolónia na ronda inaugural), pelos parciais de 11-9, 8-11, 10-12 e 9-11, num encontro com a duração de 38 minutos.
João Geraldo, que ocupa a 72.ª posição na hierarquia internacional e é o sétimo pré-designado, ‘despachou’ em 19 minutos o tunisino Wassim Essid (120.º do mundo), por 11-7, 11-7 e 11-5, marcando encontro na segunda ronda de qualificação com o croata Andrej Gacina (92.º), no sábado.
Também em encontro referente à primeira ronda, João Monteiro, 301.ª posicionado no ranking, que participa na prova por convite, impôs-se por 11-9, 11-7 e 11-7 ao maltês Amirreza Abbasi (141.º), após 32 minutos de confronto, e vai defrontar no sábado o indiano Snehit Suravajjula (82.º mundial e 14.º cabeça de série).
A contrário do que sucede no quadro masculino, em que os quatro atletas portugueses terão de ultrapassar as três eliminatórias do torneio de qualificação, no quadro feminino as duas representantes nacionais, Fu Yu (59.ª do mundo) e Jieni Shao (65.º), tiveram entrada direta no quadro principal.
