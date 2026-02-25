Fu Yu afastada em Singapura





(Com Lusa)

A olímpica portuguesa, 59.ª do ranking mundial, perdeu com Winter, 15.ª, por 3-0, com os parciais de 11-3, 11-5 e 11-8, em 16 minutos.Fu Yu era a única portuguesa ainda em prova, depois de Shao Jieni e João Geraldo terem sido afastados no domingo na primeira ronda, e João Geraldo e Marcos Freitas terem caído na qualificação.