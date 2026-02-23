Fu Yu avança no Smash de Singapura de ténis de mesa

A olímpica portuguesa, 59.ª do ranking mundial, derrotou a australiana, 50.ª, por 3-2, com os parciais de 11-3, 11-7, 3-11, 10-12 e 12-10, em 35 minutos.



Na próxima ronda, Fu Yu vai encontrar a alemã Sabine Winter, 15.ª da hierarquia mundial, que afastou a ‘qualifier’ norte-americana Sally Moyland (95.ª), por 3-1 (9-11, 11-4, 11-8, 13-11).



Fu Yu é a única portuguesa ainda em prova, depois de João Geraldo ter sido afastado no domingo na primeira ronda, depois de passar a fase de qualificação, na qual caíram João Geraldo e Marcos Freitas.