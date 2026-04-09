Fu Yu eliminada na estreia no WTT Contender de Taiyuan de ténis de mesa
A portuguesa Fu Yu foi hoje eliminada na estreia no WTT Contender de Taiyuan de ténis de mesa, ao perder por 3-0 com a japonesa Miu Hirano, na primeira ronda do quadro feminino da prova chinesa.
Yu, 50.ª classificada do ranking mundial, foi incapaz de contrariar a superioridade de Hirano, que ocupa o 36.º lugar na hierarquia internacional, perdendo pelos parciais de 5-11, 6-11 e 5-11, após 22.58 minutos de confronto.
Com o afastamento de Yu, de 47 anos, nos 16 avos de final do WTT Contender de Taiyuan, a prova que decorre naquela cidade chinesa até domingo fica sem representantes portugueses.
