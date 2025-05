Fu Yu eliminada na primeira ronda do Mundial de ténis de mesa

Ante a alemã Yuan Wan, 62.ª do ranking mundial e 19 anos mais nova do que a veterana portuguesa, Yu, 74.ª do mundo, perdeu o primeiro parcial por 11-6, mas respondeu de imediato, por 11-5.



No terceiro parcial, a germânica venceu por 15-13, podendo ter caído para qualquer dos lados, e uma bola que faria o 10-10, no quarto, acabou por ‘cair’ para Wan (11-9), que fechou pouco depois com 11-3.



Em Doha, fica em prova no quadro feminino outra olímpica lusa, Jieni Shao, 59.ª do ranking, que vai se bater com a número oito do mundo, a japonesa Satsuki Odo, na segunda-feira.



Em masculinos, Marcos Freitas, 98.º, vai defrontar o egípcio Omar Assar, 23.º pré-designado, na ronda de 64, e João Geraldo, 125.º do ranking mundial, o chinês Jingkun Liang, quinto jogador mundial.



Se ambos os portugueses conseguirem vencer, vão defrontar-se na terceira ronda, o que garantirá pelo menos um luso nos oitavos de final.