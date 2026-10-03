Fu Yu falha quadro principal do China Smash de ténis de mesa

A 85.ª do ranking mundial não conseguiu superar uma jogadora que participou nesta fase de qualificação com um convite, perdendo com os parciais de 11-5, 11-8 e 12-10, em 21.09 minutos.



Com a eliminação de Fu Yu, Portugal fica apenas representado por João Monteiro no quadro principal de singulares, que arranca no domingo, no qual o jogador luso vai defrontar um jogador vindo da fase de qualificação.



Afastados na qualificação de singulares, Marcos Freitas e Tiago Apolónia iniciam na segunda-feira a participação na vertente de pares masculinos do torneio, dia em que defrontam a dupla japonesa Sora Matsushima e Shunsuke Togami..



