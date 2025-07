Fu Yu segue em frente nos EUA

A jogadora lusa, 75.ª do mundo, impôs-se à número 41 da hierarquia por 13-11, 11-9 e 11-5 para seguir em frente na prova de singulares femininos, depois de ter disputado o "qualifying".



Na próxima ronda, Fu Yu irá defrontar a japonesa Miyu Nagasaki, 20.ª do ranking mundial, ou a chinesa Wang Yidi, quarta do mundo.



João Geraldo, em singulares masculinos, e Jieni Shao, em femininos, jogam a primeira ronda diante do chinês Xiang Peng e da norte-americana Sally Moyland, respetivamente.