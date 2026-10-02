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Ténis de mesa
Fu Yu segue na qualificação do China Smash de ténis de mesa, Freitas eliminado
A portuguesa Fu Yu qualificou-se hoje para a segunda ronda de qualificação do China Smash de ténis de mesa, ao vencer 3-1 a chilena Daniela Ortega, enquanto o compatriota Marcos Freitas foi eliminado pelo italiano Matteo Mutti.
Yu, 85.ª classificada do ranking mundial, impôs-se a Ortega, que ocupa a 101.ª posição na hierarquia da federação internacional, com os parciais de 11-6, 11-8, 4-11 e 13-11, após 24.26 minutos no encontro disputado em Pequim.
A jogadora portuguesa vai defrontar no sábado a monegasca Xiaoxin Yang, número 69 do mundo e sexta cabeça de série do torneio de qualificação, na terceira ronda de apuramento da prova chinesa, na expectativa de se juntar ao compatriota João Geraldo no quadro principal.
Freitas, 72.º classificado do ranking mundial e 12.º pré-designado da fase de qualificação, foi surpreendido na segunda ronda por Mutti (149.º do mundo, que tinha afastado Tiago Apolónia na primeira eliminatória), por 3-2, com os parciais de 15-13, 8-11, 6-11, 11-9 e 11-13, após 50.27 minutos de confronto.
A jogadora portuguesa vai defrontar no sábado a monegasca Xiaoxin Yang, número 69 do mundo e sexta cabeça de série do torneio de qualificação, na terceira ronda de apuramento da prova chinesa, na expectativa de se juntar ao compatriota João Geraldo no quadro principal.
Freitas, 72.º classificado do ranking mundial e 12.º pré-designado da fase de qualificação, foi surpreendido na segunda ronda por Mutti (149.º do mundo, que tinha afastado Tiago Apolónia na primeira eliminatória), por 3-2, com os parciais de 15-13, 8-11, 6-11, 11-9 e 11-13, após 50.27 minutos de confronto.