Futebol de Praia. Bê Martins considerado o melhor jogador do mundo

Bê Martins, que atua neste momento no Nápoles, volta a receber o prémio, o que já tinha acontecido no ano de 2022. O prémio foi atribuído depois de uma votação realizada pelos capitães e treinadores de várias seleções de futebol de praia.





O internacional por Portugal superou a concorrência do colega de equipa Jordan Santos e igualou Madjer, que ganhou o prémio em 2015 e 2016.





O guarda-redes Pedro Mano foi considerado o melhor guardião do mundo no ano de 2024. Uma distinção que acontece pela primeira vez na carreira do jogador de 29 anos.





Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já reagiu às conquistas dos jogadores portugueses e parabenizou os vencedores.





"Parabéns aos vencedores e a todos os portugueses nomeados por representarem o Futebol de Praia nacional ao mais alto nível!", concluiu.