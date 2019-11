Futebol de praia. Jordan Santos é o Melhor Jogador do Mundo

Segundo revela a Federação Portuguesa de Futebol, esta é "mais uma demonstração inequívoca do valor do futebol de praia português", com a distinção a Jordan Santos.





O ala do Sporting de Braga e da seleção nacional, de 28 anos, bateu o italiano Gabriele Gori e o brasileiro Rodrigo e tornou-se no segundo jogador português a alcançar este galardão, depois de Madjer em 2015 e 2016.





A FPF faz saber ainda que "este galardão individual, cujo vencedor é apurado através da votação de capitães e selecionadores de todas as seleções envolvidas nas competições da Beach Soccer, premeia um ano de Ouro do internacional português. Jordan Santos celebrou, com a Seleção Nacional, a conquista da Liga Europeia, dos Jogos Europeus de Minsk, do Mundialito e do Torneio Internacional da China. Para além das vitórias ao serviço da Equipa das Quinas, o jogador sagrou-se esta temporada, pelo SC Braga, tricampeão nacional, tricampeão europeu, vencedor do Mundialito de Clubes e da Taça de Portugal".



Jordan Santos é o segundo internacional português a ser coroado Melhor do Mundo depois de Madjer ter sido mesmo considerado o Melhor da História, atleta que já recebeu esta distinção individual em cinco ocasiões (2003, 2005, 2006, 2015 e 2016).





Elinton Andrade venceu o prémio de Melhor Guarda-redes por duas vezes (2016 e 2018), enquanto Mário Narciso, por seu turno, já foi considerado Melhor Treinador do Mundo em 2015 e 2016.



Logo após o reconhecimento, Jordan mostrou-se emocionado e orgulhoso pela glória alcançada: "Quero dar os parabéns ao Gori e ao Rodrigo, pela caminhada e trabalho que têm desenvolvido. Se este prémio vos tivesse sido entregue, seria igualmente justo. Agradeço também à organização desta Gala. É um momento marcante para a vida de atletas, treinadores e apaixonantes da modalidade".



"Quero agradecer à equipa técnica e aos meus colegas da Seleção Nacional, assim como ao SC Braga, que é a melhor equipa de futebol de praia do Mundo. Só é possível ganhar estes prémios jogando ao lado de grandes jogadores. Agradeço à minha família, à minha mulher, e ainda ao presidente da CM Nazaré, que está aqui presente e que muito tem feito pelo futebol de praia", pode ler-se no site da FPF.