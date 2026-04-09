Futebolista Cristiano Ronaldo junta-se a coleção de biografias ilustradas para crianças

Esta coleção literária de biografias - com o título original “Little People, Big Dreams” - é uma ideia da autora espanhola Maria Isabel Sánchez Vegara, que queria demonstrar aos leitores mais novos que muitas das figuras mais conhecidas do mundo também já foram crianças.



Os primeiros títulos foram publicados há dez anos, inicialmente numa coleção espanhola e mais tarde autonomizada no projeto editorial britânico “Little People, Big Dreams”, em colaboração com dezenas de diferentes ilustradores.



Um dos mais recentes títulos desta coleção, a publicar esta semana em língua inglesa, é dedicado a Cristiano Ronaldo, contando com ilustrações do desenhador português João Fazenda.



“A carreira notável e cheia de recordes de Ronaldo é uma história de árduo trabalho e determinação, que certamente irá tocar os fãs mais novos de desporto, inspirando-os a sonharem mais alto e a acreditarem que tudo é possível”, refere o grupo editorial The Quarto Group.



Cristiano Ronaldo junta-se, assim, a uma galeria de personalidades internacionalmente reconhecidas e já retratadas nesta coleção, em áreas tão diversas como a literatura, a música, a política, o ativismo, a ciência e o desporto.



De acordo com a editora, atualmente a coleção literária soma mais de uma centena de pequenas biografias ilustradas e está publicada em vários países – incluindo Portugal -, somando mais de 14 milhões de exemplares vendidos.



Em Portugal, a coleção está a ser publicada pela Nuvem de Letras, do grupo editorial Penguin Random House, tendo já saído cerca de vinte biografias, nomeadamente do político e ativista Nelson Mandela, da artista Frida Kahlo, da cientista Marie Curie e do músico David Bowie.



Fonte da Nuvem de Letras explicou à agência Lusa que o próximo volume da coleção a publicar este ano será dedicado ao futebolista brasileiro Pelé e que está nos planos editar igualmente o livro sobre Cristiano Ronaldo, mas ainda sem data de lançamento.



O pugilista Muhammad Ali, o piloto Ayrton Senna, a futebolista Megan Rapinoe, o atleta Usain Bolt e a ginasta Simone Biles são outras personalidades do desporto já retratadas nesta coleção.



A extensa lista de personalidades abordadas agrega, por exemplo, retratos dos artistas Pablo Picasso e Andy Warhol, das cantoras Taylor Swift e Beyoncé, das ativistas Malala Yousafzai e Greta Thunberg, dos cientistas Albert Einstein e Charles Darwin e das escritoras Virginia Woolf e Astrid Lindgren.



Sobre Cristiano Ronaldo, o livro lembra que começou a jogar à bola no Andorinha, na ilha da Madeira, onde nasceu, e tornou-se num “atleta inspirador, uma megaestrela global e um dos melhores futebolistas do mundo”.



