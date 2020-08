Futebolista Futebolista Arthur Melo acusa álcool após acidente ligeiro de viação

Fontes policiais confirmaram à agência noticiosa EFE, que o jogador, de 24 anos, que conduzia um Ferrari, acusou uma taxa de alcoolemia de 0,55.



De acordo com a lei espanhola, a taxa máxima de alcoolemia permitida é de 0,60 miligramas/litro, baixando para 0,40 nos casos em que se verifiquem acidentes, mesmo que sem danos graves.



O acidente de Arthur Melo, que não causou feridos nem danos graves, ocorreu em Palafrugell, na zona de Girona, quando o Ferrari do jogador embateu num semáforo, por voltas das quatro da madrugada.



De acordo com a polícia, o jogador, que na próxima semana deverá juntar-se ao plantel da Juventus, equipa na qual alinha o português Cristiano Ronaldo, seguiu para casa, no seu veículo, mas conduzido por um dos ocupantes.