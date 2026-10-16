Futre, Machado e Mamona distinguidos nos Prémios Empresariais do Desporto

Numa gala organizada pela Fundação do Desporto, representada pela sua presidente Susana Feitor, e a fundação espanhola “Patrocina un Deportista”, Paulo Futre foi agraciado com o Prémio Ibérico, um tributo ao seu percurso desportivo e contributo para o desenvolvimento das relações entre Portugal e Espanha.



“É uma honra estar cá e ter aqui o melhor presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de sempre, Fernando Gomes, que será, tenho a certeza, o melhor presidente do Comité Olímpico de Portugal”, começou por afirmar o antigo jogador da seleção nacional, após receber o prémio das mãos do Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias.



No seu discurso, após lembrar a importância do apoio das entidades governamentais no desenvolvimento do desporto em Espanha, Paulo Futre perguntou ao antigo presidente da FPF se “tirava a camisola 7 da seleção?”. Sem resposta audível, acrescentou: “O Cristiano tem de sair em grande e não tenho nada contra o Jorge Jesus”, defendeu, agradecendo a distinção.



Mariana Machado, considerada uma das maiores figuras do atletismo português da atualidade, foi distinguida, por sua vez, com o Prémio Talento Desportivo, entregue por Fernando Gomes e José Marques, presidente da Lactogal.



A atleta participou nos Jogos Olímpicos de Paris2024, foi medalha de ouro nos 5000 metros nas Universíadas de Chengdu (2021), medalha de prata nos 3000 metros no Europeu de juniores (2019) e medalha de bronze no Europeu de Corta-Mato de sub-23 (2021).



“É uma honra receber este troféu, é um orgulho muito grande. Gostaria de agradecer este reconhecimento, que tem um valor muito especial. Comecei com um sonho muito grande de estar nuns Jogos Olímpicos, mas queria conciliar com a minha formação académica, o que era um grande desafio. Só foi possível com muito espírito de sacrifício, dedicação, resiliência e, com apoio da minha família, consegui estar nos Jogos Olímpicos em 2024 e terminar a minha formação académica este ano”, afirmou a atleta portuguesa.



Para além do alto rendimento desportivo, Mariana Machado, de 25 anos, concluiu, em julho, o Mestrado em Medicina na Universidade do Minho.



Já Patrícia Mamona, afastada da competição por lesão, foi homenageada com o Prémio de Mérito Académico e Desportivo “UNIR | Universidad de La Rioja”, que reconhece personalidades que se destacam pelos bons resultados desportivos e académicos, assim como o papel na defesa das carreiras duais e da transição de carreiras no desporto.



Especialista no triplo salto, Mamona, de 37 anos, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, onde estabeleceu o atual recorde nacional com a marca de 15,01 metros. Ganhou a medalha de ouro em Amesterdão, em 2016, e a medalha de prata em Helsínquia, em 2012, nos Campeonatos da Europa ao ar livre.



É ainda apontada como um dos expoentes máximos do sucesso em carreiras duais, causa que defende acerrimamente, pugnando por melhores condições para a transição de carreiras no desporto.



“Agradecida por ser homenageada não só pelos meus feitos desportivos, como pela minha formação académica. Comecei a minha carreira no desporto escolar e já estou numa fase descendente da minha carreira, mas continuo a trabalhar na minha etapa académica. É possível ser atleta e estudante. É possível ir aos Jogos Olímpicos e estudar”, sublinhou Mamona, dando como exemplo Mariana Machado.



A encerrar o evento, o Secretário de Estado do Desporto elogiou os méritos de todos os atletas e homenageados, como Mariana Machado, que mostrou “como é possível ter uma carreira desportiva de alto rendimento e uma carreira académica bem sucedida”, e o “exemplo extraordinário” de Joana Santos (judo), galardoada com o Prémio Desporto para Pessoas com Deficiência, assim como Patrícia Mamona e Paulo Futre.



Entre os presentes na gala, estiveram ainda os antigos atletas Pedro Dias (judo), Carlos Martins (hóquei em patins), Domingos Castro (atletismo e presidente da Federação Portuguesa de Atletismo), António da Cunha (râguebi), Frederico Gil (ténis), Filipa Cavalleri (judo) e, no campo diretivo, o presidente do Instituto do Desporto e Juventude, Ricardo Gonçalves, os presidentes das Câmaras Municipais de Rio Maior e Nazaré, Filipe Santana Dias e Serafim da Silva, respetivamente, e ainda Ana Simões, pela Câmara Municipal de Lisboa, entre outros representantes federativos e demais entidades desportivas.



Os Prémios Empresariais do Desporto têm como objetivo destacar pessoas, empresas e instituições que apoiam o desporto em Portugal, tal como distinguir, anualmente, personalidades portuguesas que se destaquem em diversas competições desportivas.



Foram ainda premiadas várias empresas que se destacaram em diversas áreas, como a promoção da saúde e atividade física, desporto para pessoas com deficiência, apoio ao desporto, projeto social desportivo, inclusão, inovação, e mulher, empresa e desporto.