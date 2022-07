Futsal Feminino. Espanha vence Portugal e sagra-se bicampeã europeia

Espanha revalidou domingo o título de campeã europeia de futsal feminino, ao vencer Portugal, por 4-1 no desempate nas grandes penalidades, após as igualdades 3-3 no prolongamento e 2-2 no tempo regulamentar, na final da competição, em Gondomar.