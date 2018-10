Futsal feminino nas meias dos Jogos Olímpicos da Juventude

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Out, 2018, 07:36 / atualizado em 11 Out, 2018, 07:36 | Outras Modalidades

As jogadoras lusas bateram os Camarões por claros 6-0, e já asseguraram a passagem às “meias”, ainda antes do jogo com o Japão, na sexta-feira.



Depois de ultrapassarem o Chile (15-2) e a República Dominicana (14-0), as comandadas de Luís Conceição conseguiram prolongar a sua senda vitoriosa, assinando nova exibição brilhante nos Jogos Olímpicos da Juventude.



Com um jogo apoiado, organizado e muito dinâmico, a equipa lusa conseguiu construir uma vantagem confortável de três golos ao intervalo. No reatamento da partida, manteve o ritmo competitivo elevado e mostrou uma qualidade técnica superior à das adversárias, ampliando com naturalidade o resultado (para o 0-6 final).



Fifó, com quatro golos, Helena Nunes e Carolina Rocha assinaram os golos da Equipa das Quinas, que já marcou 35 golos na capital da Argentina.

Andebol de praia vitorioso

Noutros desportos, a seleção masculina de andebol de praia venceu pela terceira vez, batendo o Paraguai por 2-0, para segurar o terceiro lugar do torneio de qualificação e conseguindo o apuramento para o quadro principal.



Esta quinta-feira, os portugueses jogam com a Hungria e a Tailândia no arranque da fase principal, antes de um jogo com Espanha na sexta-feira, sabendo que têm de estar entre as quatro melhores equipas (de seis) para chegar às meias-finais.

Vela, ginástica e natação

João Abreu caiu para 18.º na competição de vela, Beatriz Cardoso foi 32.ª classificada na disciplina de trave de ginástica artística, enquanto Alexandra Frazão foi 31.ª nos 200 metros livres, na natação.

Triatlo, atletismo e natação

Alexandre Montez, que conseguiu uma medalha de prata no triatlo, volta esta quinta-feira à competição, nas estafetas mistas, ao lado de Inês Rico, num dia em que Ana Costa vai correr os 400 metros, na estreia portuguesa no atletismo na prova de Buenos Aires, e Filipe Santos e José Lopes nadam os 800 metros livres.