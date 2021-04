Futsal. Inter Movistar está nas meias-finais e na `rota` do Sporting

Cecílio Morales foi a principal figura do conjunto espanhol, ao marcar dois golos, o que inaugurou o marcador, aos 16 minutos, estabelecendo o 1-0 com que se chegou ao intervalo, e o que encerrou as contas, já aos 38.



Pelo meio, aos 34 minutos, o argentino Lucas Trípodi apontou o outro golo do conjunto comandado por Tino Pérez, que confirmou o favoritismo.



Nas meias-finais, de sábado, o Inter Movistar vai medir forças com o vencedor do embate entre o Sporting e os russos do KPRF Moscovo, que se defrontam hoje a partir das 19:00 (em Lisboa), no derradeiro encontro dos ‘quartos’.



Na corrida à outra vaga para a final, estão o FC Barcelona e o Kairat Almaty, que na quarta-feira afastaram o Dobovec (2-0) e o Benfica (6-2, após prolongamento), respetivamente. A final realiza-se na segunda-feira.