Futsal Mundial feminino. Tricampeã europeia Espanha entra a vencer

Em Manila, as espanholas, segundas do ranking mundial, partiam como favoritas frente à Tailândia, quarta e vice-campeã asiática, mas apenas o conseguiram comprovar na segunda parte, depois de, ao intervalo, vencerem pela margem mínima (3-2).



Vane Sotelo (07 minutos) e Irene Cordoba (11) deram duas vezes vantagem à equipa europeia, mas Jenjira Bubpha (09) e Sasikarn Tongdee (14) empataram para a Tailândia, que, contudo, viu Laura Cordoba (16) dar a vantagem definitiva à Espanha.



Na segunda parte, Laura Cordoba (28) bisou e Maria Sanz Navarro (32) confirmou o triunfo da campeã europeia, que segurou a vantagem, mesmo com a Tailândia a apostar no guarda-redes avançado nos últimos seis minutos.



No outro encontro do grupo, a Colômbia (oitava do ranking mundial) impôs-se, com alguma dificuldade, ao Canadá (74.º), campeão da Confederação da América do Norte Central e Caraíbas (Concacaf), por 2-0.



Angely Camargo (16 minutos) e Nicole Mancilla (30) marcaram os golos das ‘cafeteras’, as únicas que conseguiram quebrar o monopólio do Brasil na Copa América, ao vencerem o título em 2025.



Na terça-feira, a Espanha e a Colômbia defrontam-se, num encontro que deverá definir o vencedor do Grupo B, com a Tailândia e Canadá a tentarem somar os primeiros pontos.

