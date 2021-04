Futsal. Nuno Dias deseja um Sporting forte na "Champions"

O Sporting defronta os russos na quinta-feira, a partir das 19h00 (horas de Lisboa), em jogo dos quartos de final da prova continental, num formato modificado pela pandemia de covid-19, com oito formações na etapa decisiva, em Zadar, na Croácia.”, afirmou.Em videoconferência de imprensa de antevisão à partida, Nuno Dias demonstrou ser “”, onde pretendem “”.”, atirou.O técnico leonino foi adjunto no CSKA Moscovo, em 2011/12, o que lhe confere um maior conhecimento do campeonato russo, onde os encontros de futsal têm mais 10 minutos e o calendário tem muitas vezes dois jogos em dias consecutivos, mas Nuno Dias rejeitou uma vantagem do KPRF Moscovo em termos físicos para este encontro.”, assinalou.





Concentração total





No dia em que se celebram dois anos desde a conquista da Liga dos Campeões, em 2018/19, Nuno Dias falou nas “memórias e recordações extraordinárias” que esse momento traz, que colocou o Sporting “num patamar muito alto e respeitado por todos os adversários”, mas que “faz parte do passado”, e disse olhar para o futuro “com um sorriso e confiança”.”, vincou o treinador.

Caso ultrapasse o primeiro obstáculo, o Sporting disputará a meia-final de sábado com o vencedor do duelo entre os espanhóis do Inter Movistar e os russos do Gazprom-Ugra, estando a grande final reservada para segunda-feira, com todos os jogos da "final a oito" a disputarem-se no pavilhão Dvorana Kresimir Coric, em Zadar, na Croácia.