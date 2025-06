Futsal. Partida épica dá triunfo ao Benfica e campeão será conhecido na `negra`

O Pavilhão João Rocha vai receber o quinto jogo da final do campeonato de futsal no próximo domingo, às 19h00, depois de o Benfica ter vencido o jogo 4 por 7-5, após prolongamento.





O Sporting colocou-se em vantagem aos dez segundos por Taynan e o Benfica deu a volta com golos de Higor de Souza e Ivan Chishkala.





Os Leões chegaram ao empate com um cabeceamento de Marco Rocha e voltou à vantagem na partida com mais um tento de Taynan. Os encarnados chegaram ao empate com mais um golo de Higor de Souza que, pouco depois, fez o hat-trick e colocou o Benfica em vantagem por 4-3.





Taynan também chegou aos três golos e fez o empate a quatro golos que levou a partida para o prolongamento, que começou praticamente com o 5-4 do Benfica. Arthur, com um remate de primeira, marcou mas o inevitável Zicky Té empatou logo depois.





Na segunda parte, o Benfica partiu de forma definitiva para o triunfo com golos mais dois golos de Ivan Chishkala que também conseguiu um hat-trick.





A equipa da Luz triunfou por 7-5 no jogo quatro da final de futsal e o quinto jogo, a 'negra', irá decidir o novo campeão nacional. A partida será no reduto sportinguista, o Pavilhão João Rocha, e será disputada no domingo, a partir das 19h00.