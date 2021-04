Futsal. Sporting e Benfica sonham com o segundo título europeu

Após o título em 2019, os "leões" ambicionam manter a fasquia dos últimos anos, em que foram também "vice" em 2011, 2017 e 2018, (embora não tenham ido além da Ronda de Elite no ano passado). Com o estatuto de terceiro no "ranking", o Sporting sonha com a quinta final, mas terá pela frente um obstáculo complicado no conjunto russo do KPRF, que, apesar de só contabilizar uma presença na fase final, conseguiu logo o terceiro lugar na estreia em 2020.Para atingir esta fase final, os "leões" superaram Gentofte (12-1, nos 16 avos de final) e Chrudim (5-1, nos oitavos de final). Caso ultrapasse o primeiro obstáculo, o Sporting disputará a meia-final de sábado com o vencedor do duelo entre os espanhóis do Inter Movistar, que detém o recorde de vitórias europeias (cinco), e os russos do Gazprom-Ugra, campeões da prova na sua primeira participação, em 2016, estando a grande final reservada para segunda-feira.





Caminhada difícil à espera das "águias"







A equipa orientada pelo treinador Joel Rocha regressa à fase final depois de uma ausência que se prolongava desde 2016, ano em que alcançou o terceiro lugar. O Benfica terá de provar que ainda detém o ritmo dos melhores emblemas da Europa, 11 anos após o seu único título europeu (2010), numa edição também disputada na capital portuguesa.





A saltar de cidade em cidade







A fase final da Liga dos Campeões de futsal esteve inicialmente prevista para Minsk, na Bielorrússia, mas a pandemia de covid-19 forçou a mudança para a Croácia.

Apontada para a capital Zagreb, a prova voltou a ter de mudar de sede já este mês na sequência da adaptação do pavilhão da fase final para um hospital de campanha apto a receber doentes infetados com o SARS-CoV-2, sendo agora Zadar o palco para a reedição do sonho europeu de Benfica e Sporting.