Futsal/Europeu: Estreante Arménia nos ‘quartos’, Ucrânia e França reagem

Na Zalgirio Arena, em Kaunas, na Lituânia, os arménios asseguraram o primeiro lugar do Grupo B e a passagem à fase a eliminar com um êxito tangencial sobre os checos, após terem surpreendido os ucranianos (2-1).



Pavel Drozd colocou a República Checa em vantagem (dois minutos), mas o capitão Vladimir Sanosyan (três), Nikita Khromykh (sete) e Tomas Koudelka (19), na própria baliza, inverteram o marcador para a Arménia.



Os checos utilizaram dois irmãos de nacionalidade portuguesa, casos de João Mikus, do Portimonense, e Francisco Mikus, que reduziu distâncias no reatamento (minuto 24), pouco antes da expulsão de Jiri Zapotocky (27).



Nikita Khromykh e Arsen Petrosov (ambos aos 31 minutos) elevaram para 5-2, com David Drozd (38 e 40) a fixar o resultado, no encontro com mais golos do Euro2026, mas sem evitar a primeira derrota da República Checa.



A Arménia lidera com seis pontos, contra três da Ucrânia, que subiu ao segundo lugar, último de acesso aos ‘quartos’, ao dominar a coanfitriã e estreante Lituânia (4-1), mostrando as credenciais que a tinham conduzido à quarta posição no derradeiro Campeonato da Europa, em 2022, nos Países Baixos, e à medalha de bronze no Mundial2024, no Uzbequistão.



Ihor Cherniavskyi (sete minutos), Vladyslav Pervieiev (13), Ihor Korsun (23) e Danyil Abakshyn (33) concretizaram os golos dos ucranianos, enquanto Vladimir Derendiajev (36) fez o único tento dos lituanos, quartos e últimos classificados, com um ponto, a par da República Checa, terceira.



O Grupo A ainda não tem seleções qualificadas para a próxima fase, mas passou a ser liderado pela França, quarta no Mundial2024 e cuja primeira vitória em Europeus foi selada frente à coanfitriã e estreante Letónia (5-0).



Na Arena Riga, o capitão Souheil Mouhoudine (24 e 32 minutos), Sid Belhaj (30), Abdessamad Mohammed (36) e Mamadou Touré (40) desbloquearam o marcador depois do intervalo a favor dos gauleses, sendo que Miks Babris, do Famalicão, foi titular pelos letões.



A França leva quatro pontos, contra três da Letónia, segunda, e dois da Croácia, terceira, que empatou com a lanterna-vermelha Geórgia (2-2) e reeditou o resultado alcançado na estreia diante dos gauleses.



Duje Kustura (16 minutos) e Vitor Lima (23) retificaram o autogolo de Antonio Sekulić (seis), mas Vakhtang Kekelia (35) igualou para os georgianos na segunda parte, tendo Franko Jelovcić e Giorgi Ghavtadze desperdiçado penáltis em cada área.



A 13.ª edição do Europeu de futsal decorre até 7 de fevereiro, sob coorganização de Eslovénia, Letónia e Lituânia e com Portugal à procura do terceiro título consecutivo, na sequência dos êxitos em 2018 e 2022.