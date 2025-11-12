Mais Modalidades
Futsal/Mundial feminino: Raquel Santos avalia participação de Portugal como uma "dupla recompensa"
Raquel Santos, jogadora da seleção portuguesa feminina de futsal, avaliou hoje como “dupla recompensa”, “prazer enorme” e “orgulho” participar na primeira edição do Campeonato do Mundo da modalidade, a disputar nas Filipinas, após várias lesões.
“Acho que é especial poder estar aqui. As lesões nunca são fáceis de passar, ainda para mais quando esta foi uma lesão tão demorada, e acho que é também uma dupla recompensa estar aqui no primeiro Mundial com elas, com estas pessoas de que tanto gosto. É, portanto, um orgulho e um prazer enorme estar aqui”, declarou a internacional portuguesa, recordando as graves lesões que ultrapassou, a tempo de participar na prova.
Em ronda de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, a ala de 27 anos assume alimentar o “sonho” de conquistar o título mundial, mas também admite que tal representa “uma responsabilidade enorme”.
“Quando estamos a representar a seleção e a representar Portugal, temos sempre esse sonho [vencer o Mundial]. É uma responsabilidade enorme, temos noção disso, mas temos estado a trabalhar esta semana para tal”, assumiu a jogadora, que regista 38 internacionalizações por Portugal.
Raquel Santos espera um Mundial competitivo, perante seleções de gabarito e outras menos conhecidas, às quais dedica especial atenção e assegura que a equipa portuguesa irá “estudá-las” de forma a evitar surpresas indesejáveis.
“Não vamos apanhar nenhum adversário fácil, acho que nenhuma equipa será fácil de ultrapassar. São equipas novas também para nós, mas vamos estudá-las, neste momento estamos a ficar-nos muito em nós e no que temos de fazer, mas vamos para ganhar, sem dúvida alguma”, assinalou, com determinação.
A seleção lusa, finalista dos Europeus em 2019 e 2022 e semifinalista em 2023, integra o Grupo C do Mundial, juntamente com Tanzânia, Japão e Nova Zelândia e a ala, que representa o Benfica, aponta como objetivo inicial vencer todos os jogos contemplados na fase de grupos.
“Para nos dar confiança, queremos acabar a fase de grupos com os nove pontos. Acho que vai correr bem, estamos muito confiantes, muito felizes por estar aqui e vamos dar tudo, tenho a certeza disso”, rematou a internacional lusa.
A primeira edição do Mundial vai ser disputada na PhilSports Arena, na área metropolitana de Manila, entre 21 de novembro e 07 de dezembro.
Em prova vão estar 16 seleções, na disputa por duas vagas em cada um dos quatro grupos para os quartos de final.
