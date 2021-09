Futsal/Mundial: Portugal procura iniciar com o ‘pé direito’ frente à Tailândia

O encontro com os tailandeses está marcado para as 20:00 locais (18:00 em Lisboa), na Zalgiris Arena, em Kaunas, já depois de Marrocos e Ilhas Salomão darem o pontapé de saída do Grupo C na prova, às 18:00 locais (16:00 em Lisboa), no mesmo pavilhão.



Para a partida, o selecionador Jorge Braz pode contar com 14 dos 16 atletas presentes na convocatória, pois os alas Pauleta e Tiago Brito permanecem em Lisboa, uma vez que o primeiro testou positivo ao novo coronavírus, que causa a doença covid-19, enquanto o segundo ficou em isolamento profilático, por serem colegas de quarto.



Também o guarda-redes Edu Sousa testou positivo na véspera da viagem da equipa das ‘quinas’ para a Lituânia, mas foi substituído na convocatória por André Sousa.



Na antevisão ao encontro com a Tailândia, Jorge Braz alertou para a organização e objetividade do adversário, mas afirmou que a ‘chave’ passa por Portugal se focar no que pode fazer, estando todo o grupo com “muita vontade de iniciar a competição”.



O Mundial de futsal arrancou no domingo, com uma goleada da Rússia ao Egito, por 9-0, e prolonga-se até 03 de outubro, nas cidades lituanas de Kaunas, Vilnius e Klaipeda.



Após a estreia com a Tailândia, Portugal volta a jogar na quinta-feira, perante as Ilhas Salomão, no mesmo recinto de Kaunas, enquanto o derradeiro jogo da fase de grupos disputa-se no domingo, na Svyturys Arena, em Klaipeda, com Marrocos. Apuram-se para a fase a eliminar os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros.