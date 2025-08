Gabri Veiga foi suspenso por um jogo mas já pode defrontar o Atlético de Madrid

O médio já estará, portanto, disponível para o próximo encontro dos 'azuis e brancos' frente ao Atlético de Madrid, de apresentação aos sócios, que se realiza no Estádio do Dragão, às 19:00 de domingo.



No passado domingo, no primeiro jogo à porta aberta da pré-temporada, Gabri Veiga desentendeu-se com Naci Ünüvar, extremo do clube neerlandês Twente, ao minuto 43, em situação que levou o árbitro Carlos Macedo a expulsar os dois atletas.



Na quarta-feira, o FC Porto realizou um jogo-treino frente ao Famalicão, no qual o espanhol ficou de fora e, tendo sido uma partida com arbitragem oficial, pôde cumprir na íntegra a sua suspensão.



Segundo o acórdão do Conselho de Disciplina da FPF, o jogador terá ainda de pagar uma multa no valor de 612 euros por "tentar agredir adversário com jogo interrompido", conforme descrito no relatório do árbitro.