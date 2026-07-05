Gabriel Albuquerque e Lucas Santos de ouro na Taça do Mundo de trampolins

A dupla lusa completou uma série com 54.230 pontos, superando o par bielorrusso composto por Ivan Litvinovich e Andrei Builou, que terminou com 53.280, e o par azeri, constituído por Magsud Mahsudov e Huseyn Abbasov, que finalizou com 51.730.



Este foi o terceiro pódio de Portugal na competição, depois da prata de Vasco Peso, no tumbling, e de Francisco José, no duplo mini-trampolim.



Na prova feminina, Sofia Correira e Catarina Nunes foram sextas em trampolim sincronizado, depois de não terem completado a série.