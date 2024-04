Gabriel Albuquerque e Lucas Santos na final de trampolim sincronizado dos Europeus

A dupla lusa garantiu um lugar entre as oito finalistas com 50.690 pontos, a quinta melhor marca entre 23 pares, alcançada à primeira tentativa, antes de contabilizar 49.030 pontos à segunda tentativa, numa qualificação em que a dupla constituída pelos franceses Pierre Gouzou e Morgan Demiro-o-Domiro foi primeira classificada, com 51.670.



Gabriel Albuquerque, ginasta de 17 anos selecionado para a prova de trampolim individual de Paris2024, e Lucas Santos, de 21, superaram a outra dupla portuguesa, que alcançou uma pontuação suficiente para disputar a final, mas vai falhar a fase decisiva devido à regra de um limite máximo de uma vaga por país.



Pedro Ferreira, de 27 anos, e Diogo Abreu, ginasta de 30, que participou nos Jogos Olímpicos Rio2016 e Tóquio2020, concluíram a qualificação na sexta posição, com 50.550 pontos, alcançados na primeira tentativa, ligeiramente acima da segunda, com 50.540.



Na prova feminina, nenhuma das duplas portuguesas se apurou para a final, com Catarina Nunes e Mariana Carvalho a alcançarem o 13.º lugar entre 20 duplas, com 45.060 pontos, marca alcançada à segunda tentativa, e Ingrid Maior e Sofia Correia a classificarem-se na 19.ª posição, após falharem ambos os ‘ensaios’.



Essa dupla portuguesa obteve 5.430 pontos na primeira tentativa e 10.170 na segunda, marca que ditou o penúltimo lugar, logo acima da dupla francesa constituída por Marine Prieur e Perle Aubree (9.880), numa qualificação em que o melhor registo coube às britânicas Bryony Page e Isabelle Songhurst (49.130).



Gabriel Albuquerque e Lucas Santos disputam a final entre as 17:30 e as 18:15 de hoje, num evento que se prolonga até domingo.