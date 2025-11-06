Gabriel Albuquerque em lugar de pódio no Mundial de trampolins
Portugal iniciou bem a sua participação no Campeonato do Mundo de trampolins, a decorrer em Pamplona, com vários ginastas lusos hoje apurados na qualificação e Gabriel Albuquerque em lugar de pódio.
O olímpico em Paris2024 foi o terceiro melhor da qualificação, com 64.690 pontos, liderando uma equipa que ocupa o quarto lugar, atrás da equipa neutral, composta por ginastas russos, da China e do Japão.
Pedro Ferreira, campeão da Europa em título, é o 21.º (60.780), Diogo Abreu, que competiu no Rio2016 e em Tóquio2020, é 24.º (60.270) e Lucas Santos 25.º (59.890).
Albuquerque, Ferreira e Abreu passam para a segunda qualificação, equivalente às meias-finais da prova, enquanto Santos é travado pela regra de progressão de três atletas por país.
No setor feminino, Sofia Correia foi 28.ª, sendo a primeira reservista para a final, enquanto Catarina Nunes se classificou em 53.ª.
Em tumbling feminino, passaram Margarida Agostinho e Matilde Santos, que hoje foram 24.ª e 25.ª, respetivamente, com Francisca Pinto a ser obrigada a desistir.
No duplo minitrampolim qualificaram-se José Francisco (11.º), André Dias (15.º) e Diogo Cabral (24.º). De fora fica Diogo Fernandes, classificado em 46.º.
A equipa foi apurada para a final de sexta-feira com a sexta posição entre 13 países.
Em femininos, a melhor lusa foi Alexandra Garcia (14.ª). Fora da final ficaram Sofia Lourinho (22.ª), Inês Reis (24.ª) e Matilde Oliveira (33.ª).
O conjunto português é reserva para a final por equipas.