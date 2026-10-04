Gabriel Albuquerque terceiro na Taça do Mundo de trampolins de Riccione

Na final, o algarvio terminou com 64,140 pontos, apenas batido por dois atletas chineses, com Wang Zisai a vencer com 66,020, seguido do compatriota Yan Langyu, que conseguiu uma marca de 64,870.



Contudo, a competição italiana não foi fácil para Gabriel Albuquerque, que foi apenas 20.º nas qualificações, depois de ter sofrido uma queda, conseguindo o quarto lugar nas meias-finais.



A última Taça do Mundo da temporada disputa-se em Cottbus, na Alemanha, em 17 e 18 de outubro, antes do Campeonato do Mundo, marcado para novembro, em Nanjing, na China.