Gabriel Batista sexto em scratch nos Mundiais

Depois de Gabriel Batista ter passado pela fase de apuramento, a final decorreu de forma equilibrada, apenas um corredor conseguiu dobrar o pelotão e ganhou a vantagem que lhe permitiu chegar à medalha de ouro, o russo Ruslan Kuznetsov, que correu sob bandeira neutra.Gabriel Baptista manteve-se no pelotão que discutiu as restantes posições de pódio e acabou nas primeiras posições, fechando a prova no sexto lugar. A medalha de prata foi para o britânico Matthew Brennan e a de bronze para o dinamarquês Conrad Haugsted.Patrícia Duarte também passou por uma fase de apuramento na prova de eliminação, tendo sido a sétima a ser afastada na final, o que lhe vaçeu o 15.º posto A vitória foi para a italiana Anita Baima, que teve no pódio a companhia da britânica Isabel Sharp e da japonesa Ayana Mizutani, segunda e terceira classificadas, respetivamente.Os dois portugueses regressam ao velódromo de Cali esta sexta-feira, com Gabriel Baptista a disputar a qualificação de corrida por pontos, enquanto Patrícia Duarte tem a qualificação para o concurso feminino de omnium.